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Архив - Донецкая область

Гранитное: военные и гражданские отметили день прифронтового села

03.06.2018 19:20
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Гранитное: военные и гражданские отметили день прифронтового села

Сегодня, 3 июня, прифронтовое село Гранитное, что на юге Донецкой области, отмечает день села.

На главной площади собралась добрая половина жителей. Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр, которые защищают поселок от российских оккупационных войск, тоже присоединились к празднованию. С военной полевой кухни местных жителей угощали солдатской кашей и узваром. А представители греческой диаспоры любезно поделились лакомствами греческой национальной кухни.

Развлекали гостей праздника местные музыкальные и танцевальные коллективы, сообщает пресс-служба 93-й ОМБр.




Теги: Донбасс, праздник, военные, Гранитное, гражданские
 
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