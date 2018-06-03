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Гранитное: военные и гражданские отметили день прифронтового села
03.06.2018 19:20
Сегодня, 3 июня, прифронтовое село Гранитное, что на юге Донецкой области, отмечает день села.
На главной площади собралась добрая половина жителей. Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр, которые защищают поселок от российских оккупационных войск, тоже присоединились к празднованию. С военной полевой кухни местных жителей угощали солдатской кашей и узваром. А представители греческой диаспоры любезно поделились лакомствами греческой национальной кухни.
Развлекали гостей праздника местные музыкальные и танцевальные коллективы, сообщает пресс-служба 93-й ОМБр.
Теги: Донбасс, праздник, военные, Гранитное, гражданские
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