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Архив - Донецкая область

Мариупольское направление: украинский снайпер попал в голову

03.06.2018 19:08
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Мариупольское направление: украинский снайпер попал в голову

Известный блогер, военный журналист и писатель Серж Марко сообщил о смертоносном выстреле на Донбасском фронте.

"Мариупольское направление. Сепарская высота "Дерзкая". Минус один коллаборант от работы нашего снайпера, попадание в голову. Это новость от снайперов за последние сутки", - написал Серж на своей странице в Фейсбуке сегодня, 3 июня, около семи вечера.



Теги: Донбасс, снайпер, фронт, Мариупольское направление
 
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