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На Донбассе нашли обгоревшее тело
03.06.2018 10:01
Сегодня, 3 июня, в 00:40 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании на ул. Одесская в г. Доброполье (подконтрольная часть Донецкой области).
Дежурные отделения 19-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области выяснили на месте происшествия, что горение происходит внутри одноэтажного заброшенного дома.
Во время тушения пожара в комнате на полу обнаружено обгоревшее тело человека без признаков жизни. Анкетные данные погибшего устанавливаются.
Пожар на площади 120 кв. м был локализован в 01:15 и окончательно ликвидирован в 02:45. С огнем боролись 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.
Теги: Донбасс, Доброполье, пожар, смерть
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