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На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами
В КПВВ "Майорск" 2 июня пограничники Краматорского отряда, которые действуют в составе Объединенных сил, обнаружили три документа выданы так называемой "ДНР".
Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, в ходе проверки у наших соотечественников, которые пересекали линию соприкосновения, были найдены 2 "свидетельства" о регистрации транспортного средства и "пенсионное удостоверение" псевдореспублики. Обнаруженные "документы" переданы сотрудникам Нацполиции.
Напомним, что за прошедшие сутки, 2 июня, отмечалось некоторое уменьшение общего пассажиро-транспортного потока через донбасску линию разграничения.
Воскресным утром на донбасских КПВВ зафиксированы небольшие очереди.
Также стало известно, что ночью боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе.
Теги: Донбасс, документы, ДНР, пункт пропуска, КПВВ
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