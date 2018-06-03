На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами

03.06.2018 20:00

В КПВВ "Майорск" 2 июня пограничники Краматорского отряда, которые действуют в составе Объединенных сил, обнаружили три документа выданы так называемой "ДНР".



Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, в ходе проверки у наших соотечественников, которые пересекали линию соприкосновения, были найдены 2 "свидетельства" о регистрации транспортного средства и "пенсионное удостоверение" псевдореспублики. Обнаруженные "документы" переданы сотрудникам Нацполиции.

Напомним, что за прошедшие сутки, 2 июня, отмечалось некоторое уменьшение общего пассажиро-транспортного потока через донбасску линию разграничения.

Воскресным утром на донбасских КПВВ зафиксированы небольшие очереди.

Также стало известно, что ночью боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе.