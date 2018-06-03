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На Донетчине появился "Город профессий" (ВИДЕО)
Сегодня, 3 июня, "Город профессий" гостеприимно открыл двери для маленьких жителей и гостей Мариуполя.
"Уже несколько лет в Украине успешно проводится международное профориентационное мероприятие для детей "Город профессий". Его главная цель - формирование мировосприятия будущих специалистов - бизнесменов, спортсменов, дипломатов - помогая им сделать осознанный выбор будущей карьеры ради собственного счастливого будущего, ради формирования положительного имиджа Украины в мире", - сообщает сайт спасателей Донетчины.
В мариупольском парке развернулось импровизированное городок, на входе в который каждый ребенок, от 2 до 18 лет, получила "паспорт" и карту представленных профессий. Дети получила прекрасную возможность "устроиться на работу" после короткого мастер-класса от специалистов различных отраслей.
В проекте приняли участие представители различных профессий: спасатель-пожарный, кинолог, взрывотехники, инспектор патрульной полиции, врач, социальный работник, рабочие порта и другие. Каждому ребенку была предоставлена возможность ближе познакомиться с различными профессиями, узнать об особенностях и условиях работы, попробовать свои силы в выполнении тех или иных элементарных задач, с которыми сталкиваются специалисты различных служб во время повседневной работы.
Огромной популярностью пользовались локации, на которых была представлена Служба спасения. Дети, которые интересовались специальности спасателя, примеряли элементы боевой одежды и снаряжения и узнавали о назначении аварийно-спасательного оборудования, которым оснащен пожарный автомобиль. Наибольший восторг у детей вызвало тушения имитированного пожара.
Ребята с восторгом рассматривали разнообразное оборудование, специальную защитную одежду и бронированную разведывательно-дозорную машину. От спасателей маленькие мариупольцы узнали о различных ядовитых веществах, которые могут нанести смертельный вред человеку. Представители ГСЧС в игровой форме обучали детей как действовать в случае химической опасности. А медики и психологи Службы спасения рассказали гостям праздника о том, как правильно оказывать помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и на пожарах.
Пожалуй, одной из самых посещаемых локаций был уголок верхолазов ГСЧС. Они предложили самым смелым и самым расторопным детям попробовать преодолеть импровизированную переправу.
Теги: Донбасс, Мариуполь, дети, спасатели, профессия
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