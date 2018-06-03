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На Донетчине у "Скорбного ангела" вспомнили сбитых боевиками летчиков (ВИДЕО)
03.06.2018 15:50
Военнослужащие Объединенных сил (ОС) почтили память украинских летчиков, погибших в июне 2014-го вблизи поселка Пришиб Донецкой области.
"Отдавая дань погибшим героям, над местом падения самолета прошли боевым порядком истребители и штурмовики Воздушных сил, - сообщает пресс-центр ОС. - 6 июня 2014, когда самолет аэрофотосъемки Ан-30 совершал наблюдательный полет над Славянском, в него попала ракета, выпущенная с российского переносного зенитно-ракетного комплекса. Экипажу удалось направить самолет, который падал на жилые кварталы, за пределы города".
Пятеро членов экипажа тогда погибли. На месте падения самолета установлен памятный знак "Скорбный ангел".
Теги: Донбасс, война, память, боевики, сбили, летчики
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