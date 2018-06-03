Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На одном из донбасских КПВВ нашли тайник с наркотиками

03.06.2018 14:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На одном из донбасских КПВВ нашли тайник с наркотиками

Сегодня, 3 июня, в 11:30 на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" на Донетчине, нарядом Государственной пограничной службы Украины из состава Объединенных сил была обнаружена контрабанда.

При осмотре транспортного средства автомобиля ГАЗ-3110, которым управлял гражданин Украины (двигался на неподконтрольную территорию по маршруту Мариуполь – Донецк), с помощью служебной собаки удалось обнаружить серо-зеленое вещество растительного происхождения (около 20 бутылок объемом 1,5 литра). Контрабанда (скорее всего – наркотики) была спрятана в топливном баке автомобиля.

Подозреваемый задержан и перадан правоохранителям. Возбуждено соответствующее уголовное производство.

Напомним, что за прошедшие сутки, 2 июня, отмечалось некоторое уменьшение общего пассажиро-транспортного потока через донбасску линию разграничения.

Воскресным утром на донбасских КПВВ зафиксированы небольшие очереди.

Также стало известно, что ночью боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе.



Теги: Донбасс, тайник, пункты пропуска, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх