На одном из донбасских КПВВ нашли тайник с наркотиками

03.06.2018 14:15

Сегодня, 3 июня, в 11:30 на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" на Донетчине, нарядом Государственной пограничной службы Украины из состава Объединенных сил была обнаружена контрабанда.



При осмотре транспортного средства автомобиля ГАЗ-3110, которым управлял гражданин Украины (двигался на неподконтрольную территорию по маршруту Мариуполь – Донецк), с помощью служебной собаки удалось обнаружить серо-зеленое вещество растительного происхождения (около 20 бутылок объемом 1,5 литра). Контрабанда (скорее всего – наркотики) была спрятана в топливном баке автомобиля.



Подозреваемый задержан и перадан правоохранителям. Возбуждено соответствующее уголовное производство.

Напомним, что за прошедшие сутки, 2 июня, отмечалось некоторое уменьшение общего пассажиро-транспортного потока через донбасску линию разграничения.

Воскресным утром на донбасских КПВВ зафиксированы небольшие очереди.

Также стало известно, что ночью боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе.