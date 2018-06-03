На оккупированной части Донетчины сгорело шахтное здание

03.06.2018 11:35

В городе Юнокоммунаровск (рядом с Енакиево, временно оккупированная часть Донецкой области – т.н. "ДНР") вчера произошел крупный пожар.



По данным местных "спасателей", 2 июня с 17?07 до 18:08 в пер. Болгарский горело неэксплуатируемое 1-этажное здание РП "Орджоникидзеуголь".



С огнем боролись 4 единицы техники, 10 человек личного состава. Пожаром уничтожено 40 м2 кровли и перекрытия.



Напомним, что именно в районе Юнокоммунаровска (после переименования - Бунге) расположена печально известная шахта "Юнком", где в прошлом веке проходили ядерные испытания. В апреле оккупанты Донбасса начали затапливать эту шахту, что может привести к экологической катастрофе ужасающих мастшабов.