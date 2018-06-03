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Не покинул боевого товарища: стало известно о мужестве воина вблизи Авдеевки
03.06.2018 16:10
Сегодня, 3 июня, представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец рассказал о боевом эпизоде, который произошел вчера у прифронтовой Авдеевки.
"Вблизи города Авдеевка Донецкой области, в районе проведения операции Объединенных сил, во время несения боевого дежурства на передовом рубеже, получил пулевое ранение командир отделения отдельной механизированной бригады старший солдат Дмитрий Коновалов, - сообщил Шубец. - Пуля попала в конечность военнослужащего. Не покинув боевого товарища, он продолжал вести огонь на подавление огневых точек врага. Лишь после боя Дмитрий обратился к санинструктору, который оказал ему первую медицинскую помощь. Сейчас старший солдат Коновалов находится в военном госпитале Харькова".
Теги: Донбасс, война, Авдеевка, ранение, ООС
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