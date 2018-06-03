Пиротехники разминируют Южное-Чигари

03.06.2018 11:14

Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области был осуществлен выезд в пгт. Южное (Чигари) Торецкого горсовета для проведения работ по обследованию территории.



Сообщается, что совместно с группой разминирования ВСУ было проведено обследование территории пгт Южное площадью 2,5 га. Личным составом группы пиротехнических работ АРЗ СП области было выявлено 360 взрывоопасных предметов, а именно: ВОГ-17 - 30 ед., ВОГ-25 - 1 ед., РПГ-22 - 10 ед., Ф-1 - 15 ед., патроны калибра 7.62 мм - 304 ед.



От Главного управления привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, что поселок Чигари (часть поселка Южное, бывшее - Ленинское, что на Донетчине) Торецкого горсовета (ранее - Дзержинск) стирают с лица земли с помощью боеприпасов зажигательного действия. При этом некоторые люди не могут выбраться из этого кошмара, оказавшись между молотом и наковальней.



Ситуация здесь обострилась после 8 мая. Объединенные силы (ОС) взяли Чигари, расположенные рядом с оккупированной Горловкой, под свой контроль. В ответ оккупанты Донбасса начали применять тактику выжженной земли, уничтожая поселок.