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Архив - Донецкая область

Появилась сводка с донбасских КПВВ от пресс-центра ОС

03.06.2018 15:33
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Появилась сводка с донбасских КПВВ от пресс-центра ОС

Представитель пресс-центра Объединенных сил (ОС) на Донбассе подполковник Виктор Шубец сообщил сегодня, 3 июня, что контрольные пункты въезда - выезда у линии разграничения продолжают работать в штатном режиме.

"За вчерашний день на подконтрольную Украины территорию проследовало более 16 000 человек и около 5000 транспортных средств. Шестнадцати лицам отказано в пропуске через линию разграничения", - отметил Шубец.

По его словам, вчера в КПВВ "Майорск" в ходе осмотра легкового автомобиля "Мазда", под управлением гражданки Украины, который следовал к временно оккупированной территории Украины по маршруту Бахмут - Горловка, пограничным нарядом совместно с инспектором Государственной фискальной службы, среди личных вещей с признаками сокрытия, выявлено 4 парфюмерных средства и 2 процессора к компьютерной технике на сумму 13 168 грн. Товар изъят и составлен протокол.

Напомним, что сегодня представители ОС сообщили, что на одном из донбасских КПВВ обнаружен тайник с наркотиками.

Напомним, что за прошедшие сутки, 2 июня, отмечалось некоторое уменьшение общего пассажиро-транспортного потока через донбасску линию разграничения.

Воскресным утром на донбасских КПВВ зафиксированы небольшие очереди.

Также стало известно, что ночью боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе.



Теги: Донбасс, ОС, пункт пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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