- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- Вернуть Донбасс: что такое переходное правосудие и зачем оно надо21:40
- Жители Донецкой области могут обращаться в консультационные бюро21:20
- Жебривский рассказал о новой бригаде: Это будут те, кто воевал с россиянами21:00
- Озвучены пугающие данные о российской военной технике на Донбассе20:40
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе20:20
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами20:00
- В Славянске прошел семейный фестиваль19:40
- Гранитное: военные и гражданские отметили день прифронтового села19:20
Представители "русского мира" шлют в Чигари-Южное "подарки" из минометов и артиллерии
Представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец сообщил, что противник продолжает уничтожать жилые дома и коммунальные сооружения населенного пункта Южное (Чигари) в окрестностях Горловки, запугивая местных жителей.
"Оккупанты осуществляют обстрелы Южного зажигательными боеприпасами, сообщил подполковник. - Объединенными силами прилагается максимум усилий для обеспечения безопасности мирного населения. Так, вчера, была завершена очистка поселка от взрывоопасных предметов, "любезно" доставленных туда из минометов и артиллерии представителями "русского мира".
Напомним, что поселок Чигари (часть поселка Южное, бывшее - Ленинское, что на Донетчине) Торецкого горсовета (ранее - Дзержинск) стирают с лица земли с помощью боеприпасов зажигательного действия. При этом некоторые люди не могут выбраться из этого кошмара, оказавшись между молотом и наковальней.
Ситуация здесь обострилась после 8 мая. Объединенные силы (ОС) взяли Чигари, расположенные рядом с оккупированной Горловкой, под свой контроль. В ответ оккупанты Донбасса начали применять тактику выжженной земли, уничтожая поселок.
Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, ООС, Чигари
- Из зоны ООС сегодня пришли хорошие новости
- Зона ООС: опубликована новая карта обстрелов с донбасского фронта
- Луганское направление обстреляли из минометов
- Оккупант попытался разбомбить опорный пункт ООС под Марьинкой - "ответка" была болезненной
- Донецкое направление пережило почти 30 обстрелов: в ход шли танки и артиллерия
- Снаряды и мины накрыли сегодня позиции ОС и мирные населенные пункты
- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- Вернуть Донбасс: что такое переходное правосудие и зачем оно надо21:40
- Жители Донецкой области могут обращаться в консультационные бюро21:20
- Жебривский рассказал о новой бригаде: Это будут те, кто воевал с россиянами21:00
- Озвучены пугающие данные о российской военной технике на Донбассе20:40
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе20:20
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами20:00
- В Славянске прошел семейный фестиваль19:40
- Гранитное: военные и гражданские отметили день прифронтового села19:20
- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- Вернуть Донбасс: что такое переходное правосудие и зачем оно надо21:40
- Жители Донецкой области могут обращаться в консультационные бюро21:20
- Жебривский рассказал о новой бригаде: Это будут те, кто воевал с россиянами21:00
- Озвучены пугающие данные о российской военной технике на Донбассе20:40
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе20:20
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами20:00
- В Славянске прошел семейный фестиваль19:40
- Гранитное: военные и гражданские отметили день прифронтового села19:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- 10 примет об обручальном кольце
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка
- Донбасс можно вернуть в два этапа