- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- Вернуть Донбасс: что такое переходное правосудие и зачем оно надо21:40
- Жители Донецкой области могут обращаться в консультационные бюро21:20
- Жебривский рассказал о новой бригаде: Это будут те, кто воевал с россиянами21:00
- Озвучены пугающие данные о российской военной технике на Донбассе20:40
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе20:20
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами20:00
- В Славянске прошел семейный фестиваль19:40
- Гранитное: военные и гражданские отметили день прифронтового села19:20
Пришла отличная новость из зоны ООС
По данным пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, нашелся воин, который ранее считался пропавшим.
"Военнослужащий, пропавший во время боевого столкновения 27 мая на Мариупольском направлении, и с которым была потеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение", - сообщает пресс-центр.
Ранее сообщалось, что 27 мая пропал военнослужащий 36 отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины. Он исчез 27 мая после столкновения с боевиками российско-оккупационных войск неподалеку от Павлополя.
Напомним, что появилась расширенная сводка с Донбасского фронта за 2 июня: полные данные по обстрелам и потерям.
Также была обнародована новая карта из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.
Сегодня в зоне ООС оккупанты обстреляли уже четыре позиции защитников Украины.
Теги: Донбасс, пропавший без вести, военнослужащий, боестолкновение, ООС
- В зоне АТО пропали без вести 498 человек - Геращенко
- Жители Харцызска учинили самосуд над россиянином, заминировавшим частный двор
- В Мариуполе военный въехал в забор. Есть пострадавшие
- Российские солдаты отказываются воевать на Донбассе - в РФ завели 80 уголовных дел против "отказников"
- Представитель президента в Крыму подал в отставку: "Мне стыдно!" (ВИДЕО)
- Что принес "русский мир" на украинский Донбасс - факты и цифры, от которых стынет кровь
- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- Вернуть Донбасс: что такое переходное правосудие и зачем оно надо21:40
- Жители Донецкой области могут обращаться в консультационные бюро21:20
- Жебривский рассказал о новой бригаде: Это будут те, кто воевал с россиянами21:00
- Озвучены пугающие данные о российской военной технике на Донбассе20:40
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе20:20
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами20:00
- В Славянске прошел семейный фестиваль19:40
- Гранитное: военные и гражданские отметили день прифронтового села19:20
- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- Вернуть Донбасс: что такое переходное правосудие и зачем оно надо21:40
- Жители Донецкой области могут обращаться в консультационные бюро21:20
- Жебривский рассказал о новой бригаде: Это будут те, кто воевал с россиянами21:00
- Озвучены пугающие данные о российской военной технике на Донбассе20:40
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе20:20
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами20:00
- В Славянске прошел семейный фестиваль19:40
- Гранитное: военные и гражданские отметили день прифронтового села19:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- 10 примет об обручальном кольце
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка
- Донбасс можно вернуть в два этапа