Расширенная сводка с Донбасского фронта за 2 июня: полные данные по обстрелам и потерям

03.06.2018 12:35

За прошедшие сутки, 2 июня, интенсивность боевых действий на отдельных участках в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) оставалась высокой. Противник продолжал обстрелы наших опорных пунктов, в том числе с применением запрещенных минскими договоренностями калибров артиллерии и минометов.



В расширенной сводке с Донбасского фронта, опубликованной информационно-аналитическим центром Национальной безопасности Украины, отмечается, что в субботу на линии соприкосновения зафиксировано 28 вражеских обстрелов, в том числе 8 случаев ведения противником огня из артиллерийских систем и минометов запрещенных калибров. Все эти обстрелы определены как прицельные.



С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, а также уничтожение активных огневых средств противника, военнослужащие Вооруженных Сил Украины 12 раз открывали огонь, применяя исключительно разрешено минского договоренностями вооружения.



На Луганском направлении (в него входит вся Луганщина и часть Донетчины) за прошедшие сутки зафиксировано 5 прицельных обстрелов со стороны противника (три из них - с применением запрещенного договоренностями вооружения).



Первый обстрел на этом направлении произошел в 6:30 - около получаса противник вел огонь по нашим позициям в районе н.п. Новотошковское из минометов калибра 82 мм.



Во второй половине вчерашнего дня под вражеским обстрелом оказались позиции ОС в районах населенных пунктов Крымское и Луганское. Здесь зафиксировано огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов. В общем, противник совершил несколько выстрелов из артиллерии 122-го калибра и выпустил десять мин калибра 82 мм.



К вечеру обстрелы со стороны противника из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия произошли вблизи Южного (Чигари) и Зайцево.



На Донецком направлении 2 июня зафиксировано 23 вражеских обстрелов. Наиболее напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Опытное, Водяное, Лебединское, Чермалык.



Так, в районе Лебединского, Водяного и Чермалыка опорные пункты ОС оказались под огнем минометов калибров 120 и 82 мм. В общем враг выпустил в нашу сторону 20 мин.



Гранатометы различных типов и стрелковое оружие боевики российско-оккупационных войск применяли в районах населенных пунктов Гнутово, Тарамчук, Водяное, Лебединское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Чермалык и Широкино. Защитники Опытного, кроме этого, были обстреляны еще и из противотанкового ракетного комплекса.



В районах Павлополя, Авдеевки и Марьинки зафиксирована активность вражеских снайперов.



В результате боевых действий трое наших военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы, и им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.



По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, трое – ранены.



Ранее была обнародована новая карта из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Сегодня в зоне ООС оккупанты обстреляли уже четыре позиции защитников Украины.