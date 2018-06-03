Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Соцсети: задымился автобус Макеева-Донецк, в котором были люди

03.06.2018 07:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Соцсети: задымился автобус Макеева-Донецк, в котором были люди

На оккупированной части Донетчины 2 июня произошло ЧП с пассажирским автобусом.

"Сначала автобус Макеевка - Донецк начал немножко вонять палёным, а потом решил немножечко загореться, но не успел - мы, пассажиры, эвакуировались со скоростью ветра, а водитель мужественно поливал водой дымящуюся систему охлаждения, - делится в сети пользователь Яна-Яна. А как вы провели субботу?"

В комментариях отмечается, что речь об автобусе, который отходит от ЦУМа.



Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, автобус, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх