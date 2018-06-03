- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- Вернуть Донбасс: что такое переходное правосудие и зачем оно надо21:40
- Жители Донецкой области могут обращаться в консультационные бюро21:20
- Жебривский рассказал о новой бригаде: Это будут те, кто воевал с россиянами21:00
- Озвучены пугающие данные о российской военной технике на Донбассе20:40
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе20:20
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами20:00
- В Славянске прошел семейный фестиваль19:40
- Гранитное: военные и гражданские отметили день прифронтового села19:20
Сражение у Марьинки: малоивзестные подробности войны на Донбассе
Три года назад, 3 июня 2015 года, в районе Марьинки оккупанты Донбасса устроили масштабное наступление. Подробности тех боев сегодня сообщила пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады.
"Главный удар врага пришелся тогда на 2-й батальон 28-й отдельной механизированной бригады. После мощной артподготовки, противник повел пехоту и бронетехнику (батальон "Пятнашка" и не только его) в наступление и занял один из наблюдательных пунктов. Артиллерия боевиков вела сопровождающий огонь, в результате чего передовые отряды террористов попали под него и понесли потери. На помощь украинским пехотинцам выдвинулась бронетехника 28-й ОМБр, другие подразделения и спецназ, заработала тяжелая артиллерия ВСУ, которая разгромила "второй эшелон" боевиков. В конце дня врага добивали в Марьинке и окрестностях. Победа украинских воинов стала очевидной для всего мира", - отмечает пресс-служба.
Эти факты достаточно известны. А вот о событиях, в которых в тот день приняла участие 93-я ОМБр, знают далеко не все. Вот, что рассказывает комбриг, полковник Владислав Клочков, который на тот момент командовал воинской частью всего два месяца: "Противник начал мощный плотный артиллерийский обстрел по всему фронту 93-й бригады. С трех часов утра до восьми из Донецка били по Пескам и соседним населенным пунктам. К счастью, Пески полностью оправдали свое название как "стальная крепость", и у нас не было потерь, даже ни один из бойцов не получил контузии. Информация с радиоперехвата давала понять, в какой ситуации оказались наши соседи из 28-й бригады. В то же время, наш и разведчики докладывали о концентрации бронетехники и пехоты боевиков в районе Путиловской развязки".
Именно тогда был перехвачен разговор ныне покойного террориста Михаила Толстых ("Гиви", главарь "Сомали") с одним из полевых командиров. Тот доложил, что боевики готовы к наступлению В ответ было: "Ждите, на Марьинке успеха пока нет".
"В случае успеха на Марьинском направлении, колонна врага из Спартака атаковала бы Авдеевку, - пояснил Клочков. - Примерно в десять часов утра, не дождавшись согласования "сверху", я взял ответственность на себя и отдал приказ артиллеристам 93-й бригады уничтожить врага. Огневое поражение наносилось по району сосредоточения колонны противника, по плановым целям вдоль линии обороны 93-й и 28-й бригад . Колонна врага, которая ждала случая отправляться на Авдеевку, была сожжена на старте. "Второй эшелон" боевиков, который должен был поддерживать штурм Марьинки, был разбит. Даже телебашню террористам повредили, из-за чего с телеэфира на некоторое время исчезли пропутинские каналы, а их место заняли украинские".
Когда приказ всё же пришел, представители 93 ОМБр вышли дивизионом в полном составе.
"Работали "каруселью" - пока одни ведут огонь, другие готовятся, а третьи меняют позицию, - вспоминает комбирг - Огонь велся и в интересах нашей, 93-й бригады, и в интересах 28-й ОМБр. Маневрировали подразделениями, маневрировали огнем. Враг пытался поразить нас, вычислить позиции. Но успеха не имел, мы вернулись на базу без потерь".
В пресс-службе подчеркивают, что на этом боевые действия под Марьинка для 93-й ОМБр не закончились. В ночь с 9 на 10 июня 2015 к обороне Марьинки и Красногоровки приступил 20-й батальон территориальной обороны Днепропетровской области 93-й бригады, в свое время и освобождавший данные населенные пункты. С 10 июня по 20 октября 2015 20-й ОМПБ принял участие более чем в 70 боевых столкновениях с врагом, понес потери, но с честью выполнил поставленные задачи.
Теги: Донбасс, война, Марьинка, ВСУ, обстрелы, оккупанты
- Шрамы шахты Бутовка, которая стала крепостью ВСУ (ВИДЕО)
- Волонтер: ВСУ пошли вперед!
- В Марьинке из-за обстрелов повреждены дома и нет света
- Жители Марьинки напомнили, что они - живые и дышат (ФОТО)
- За день, 14 января, боевики 28 раз обстреляли силы АТО - двое украинских военнослужащих ранены, один – погиб
- Беды Марьинки: обстрелы, холод и предатели
- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- Вернуть Донбасс: что такое переходное правосудие и зачем оно надо21:40
- Жители Донецкой области могут обращаться в консультационные бюро21:20
- Жебривский рассказал о новой бригаде: Это будут те, кто воевал с россиянами21:00
- Озвучены пугающие данные о российской военной технике на Донбассе20:40
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе20:20
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами20:00
- В Славянске прошел семейный фестиваль19:40
- Гранитное: военные и гражданские отметили день прифронтового села19:20
- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- Вернуть Донбасс: что такое переходное правосудие и зачем оно надо21:40
- Жители Донецкой области могут обращаться в консультационные бюро21:20
- Жебривский рассказал о новой бригаде: Это будут те, кто воевал с россиянами21:00
- Озвучены пугающие данные о российской военной технике на Донбассе20:40
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе20:20
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами20:00
- В Славянске прошел семейный фестиваль19:40
- Гранитное: военные и гражданские отметили день прифронтового села19:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- 10 примет об обручальном кольце
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка
- Донбасс можно вернуть в два этапа