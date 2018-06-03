В Донецке сгорел человек

03.06.2018 10:35

Вечером 2 июня в оккупированном Донецке во время пожара погиб мужчина.



Как сообщают спасатели созданного РФ квазиообразования "ДНР", борьба с огнем происходила с 20:14 до 21:08. Горела квартира двухэтажного дома по ул. Пархоменко (Калининский район Донецка).



Пожаром, причина которого выясняется, уничтожено 12 м2, вещи и мебель б/у. На месте пожара найдено тело мужчины 1961 г.р.



С огнем боролись 5 единиц техники, 18 человек личного состава т.н. "МЧС ДНР".

Напомним, что в Доброполье сегодня при тушении пожара нашли обгоревшее тело.