В Славянске нашли женщину, "работавшую" на блокпосте боевиков

03.06.2018 11:53

Полиция Славянска (подконтрольная часть Донецкой области) начала досудебное расследование в отношении бывшей участницы незаконных вооруженных формирований.



В ходе работы с населением сотрудники уголовного розыска Славянского отдела полиции получили информацию о том, что местная жительница ранее входила в НВФ. Подозреваемая рассказала, что в апреля 2014 года она, действительно, общалась с боевиками и их кураторами, после чего решила присоединиться к ним.



Женщина заступила на "дежурство" на блокпосте, который был расположен на мосту в микрорайоне Черевкивка. Ее функции заключались в проверке паспортов и других документов граждан, проезжающих на автотранспорте.



После начала активной фазы антитеррористической операции пособница террористов испугалась за свою жизнь и покинула ряды оккупантов. С тех пор скрывала свое прошлое.



Сейчас проверяются все факты сотрудничества женщины с боевиками. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.