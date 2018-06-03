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В Славянске нашли женщину, "работавшую" на блокпосте боевиков
Полиция Славянска (подконтрольная часть Донецкой области) начала досудебное расследование в отношении бывшей участницы незаконных вооруженных формирований.
В ходе работы с населением сотрудники уголовного розыска Славянского отдела полиции получили информацию о том, что местная жительница ранее входила в НВФ. Подозреваемая рассказала, что в апреля 2014 года она, действительно, общалась с боевиками и их кураторами, после чего решила присоединиться к ним.
Женщина заступила на "дежурство" на блокпосте, который был расположен на мосту в микрорайоне Черевкивка. Ее функции заключались в проверке паспортов и других документов граждан, проезжающих на автотранспорте.
После начала активной фазы антитеррористической операции пособница террористов испугалась за свою жизнь и покинула ряды оккупантов. С тех пор скрывала свое прошлое.
Сейчас проверяются все факты сотрудничества женщины с боевиками. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, Славянск, полиция, блокпост, боевики
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