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В Славянске прошел семейный фестиваль
Сегодня, 3 июня, впервые в Славянске (подконтрольная правительству часть Донецкой области) прошел фестиваль семьи "Щаслива родина – Міцна країна".
Парад семей прошествовал от площади Соборной до бульвара Пушкина, где их ожидали локации фестиваля. Шествие сопровождал оркестр и машина со звуковой аппаратурой из которой звучала патриотическая музыка, лозунги, призывы, рассказывающие о важности семейных ценностей.
Как сообщает Деловой Славянск, на фестивале было свыше 30 локаций. Славянцам продемонстрировали выступления городских коллективов, провели различные флешмобы, тренинги, мастер-классы, конкурсы и просветительские мероприятия. Общественные и другие организации рассказывали о своей деятельности, обменивались информацией с участниками и гостями фестиваля.
Теги: Донбасс, семья, Славянск, фестиваль
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