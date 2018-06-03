В СММ ОБСЕ сообщили "минные новости" с Донбасса

03.06.2018 17:10

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 июня), Миссия зафиксировала проведение, предположительно, работ по разминированию.



В поле (обозначенном белой лентой) на северной окраине н. п. Никишино (неподконтрольный правительству, 60 км к северо-востоку от Донецка) команда СММ видела грузовик "КАМАЗ" и 8 человек, одетых в темную сине-зеленую одежду, из которых один нес металлоискатель, в 20 м к западу от дороги, проходящей к северу от Никишино в направлении перекрестка с автодорогой М03/Е50. Примерно в 2 км севернее, в 700 м к востоку от н. п. Редкодуб (неподконтрольный правительству, 61 км к северо-востоку от Донецка), тот же патруль Миссии видел грузовик "Урал" и микроавтобус, перевозивший группу людей, одетых в одежду такого же типа.



На северной окраине н. п. Красная Таловка (подконтрольный правительству, 51 км к северо-востоку от Луганска) наблюдатели видели знак, предупреждающий о минной опасности, с надписью "Осторожно, проводится разминирование" на украинском и русском языках, а также с логотипом международной организации.