Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоны ООС 2 июня есть убитые и раненые в результате боевых действий

03.06.2018 07:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоны ООС 2 июня есть убитые и раненые в результате боевых действий

По данным пресс-центра Операции объединенных сил (ООС), которая проходит на Донбассе, вчера противоборствующие стороны понесли потери.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки три наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы. По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, трое - ранены", - отмечается в сводке пресс-центра ООС.



Теги: Донбасс, боевые действия, потери, оккупанты, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх