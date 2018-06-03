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В зоны ООС 2 июня есть убитые и раненые в результате боевых действий
03.06.2018 07:30
По данным пресс-центра Операции объединенных сил (ООС), которая проходит на Донбассе, вчера противоборствующие стороны понесли потери.
"Во время боевых действий за прошедшие сутки три наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы. По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, трое - ранены", - отмечается в сводке пресс-центра ООС.
Теги: Донбасс, боевые действия, потери, оккупанты, ООС
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