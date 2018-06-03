Вернуть Донбасс: что такое переходное правосудие и зачем оно надо

03.06.2018 21:40

Руководитель аналитического направления Украинской Хельсинской группы по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко уверен, что после окончания вооруженного конфликта на Донбассе и ввода миротворцев для перехода региона в условия жизни в мирное время необходима работа системы переходного правосудия.



"Переходное правосудие самыми простыми словами – это система юридических правовых мер, которые позволяют государству перейти из одного состояния в другое во время различных социальных катаклизмов. Либо это авторитарный режим и переход к демократическому, либо это война и переход к мирному времени, - отметил Мартыненко в интервью Ukrlife.TV, пояснив, что во время реинтеграции традиционное правосудие не срабатывает, потому что "было заточено либо под авторитарную систему, либо под мирный период", при этом старые законы "дают сбой". - Во время этого перехода самое главное – сделать так, чтобы как можно меньше людей было "обижено" государством, поскольку правосудие еще означает справедливость ко всем, как к жертвам конфликта, так и к военным преступникам, к которым должны быть применены все меры, в соответствии с верховенством права".



Мартыненко подчеркнул, что в мировой практике насчитывается около 40 моделей переходного правосудия, которое применялось в странах, где был вооруженный конфликт. ООН объединила их общие принципы и выделило четыре основных направления:



1. Криминальное преследование виновных в конфликте.



2. Компенсация жертвам конфликта.



3. Опубликование всей правды или ознакомление населения с правдой: что привело к конфликту, что было во время конфликта, чем он закончился, какие жертвы. То есть - восстановление исторической правды.



4. Реформы в государстве, которые делают невозможным повторение такого конфликта в будущем.



"Эти четыре направления должны работать взаимосвязано, - отметил правозащитник. - Успеха достигает та страна, которая по каждому направлению делает определенные шаги. Нельзя просто преследовать военных преступников без компенсации жертвам и рассказывания правды. Нельзя восстанавливать историческую правду без наказания преступников, компенсации жертвам и реформ. Нельзя делать реформы, не сказав правду, зачем эта реформа нужна, и что к ней привело, и кто был виновен в том, что случилось".