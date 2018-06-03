Последние новости раздела
- В Донецке сгорел человек10:35
- Забытые российские "звезды" тускло блеснули в Донецке10:18
- На Донбассе нашли обгоревшее тело10:01
- Боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе: появились фото09:25
- Воскресное утро на донбасских КПВВ: зафиксированы небольшие очереди09:10
- Донбасс: снизилось пересечение линии разграничения08:37
- Искусственный топливный кризис в ОРДО: горькая правда "русского мира"08:13
- Война на Донбассе: появилась новая сводка обстрелов08:00
- Соцсети: задымился автобус Макеева-Донецк, в котором были люди07:45
- В зоны ООС 2 июня есть убитые и раненые в результате боевых действий07:30
Война на Донбассе: появилась новая сводка обстрелов
03.06.2018 08:00
В пресс-центре Операции объединенных сил сообщили, что за прошедшие сутки, 2 июня, ситуация в районе проведения ООС оставалась сложной и контролируемой. Противник около 30 раз нарушил режим тишины.
"Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино. Российско-оккупационные войска 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие", - отмечается в сводке, опубликованной утром 3 июня.
Напомним, что по данным пресс-центра ООС, вчера противоборствующие стороны понесли потери.
Теги: Донбасс, война, боевые действия, обстрелы, оккупанты, ООС
Читайте также:
- Волонтер: окупанти дозволяють собі "відриватися" вздовж усього фронту
- Донецкое направление обстреливали вчера больше всего
- Два дня июля: 117 обстрелов, у ВСУ - 1 погибший, 8 раненых
- Кошмар во тьме: что творили оккупанты в зоне АТО
- Потери в войне против оккупантов РФ: за 2018 год на Донбассе погибло 107 мирных жителей - ОБСЕ
- Версия оккупантов: обстреляны Донецк, Горловка, Докучаевск и Новоазовский район
- В Донецке сгорел человек10:35
- Забытые российские "звезды" тускло блеснули в Донецке10:18
- На Донбассе нашли обгоревшее тело10:01
- Луганщину расстреливают из артиллерии09:47
- Смертельное ДТП произошло в "ЛНР"09:40
- Боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе: появились фото09:25
- Воскресное утро на донбасских КПВВ: зафиксированы небольшие очереди09:10
- Донбасс: снизилось пересечение линии разграничения08:37
- Искусственный топливный кризис в ОРДО: горькая правда "русского мира"08:13
- Война на Донбассе: появилась новая сводка обстрелов08:00
- В Донецке сгорел человек10:35
- Забытые российские "звезды" тускло блеснули в Донецке10:18
- На Донбассе нашли обгоревшее тело10:01
- Луганщину расстреливают из артиллерии09:47
- Смертельное ДТП произошло в "ЛНР"09:40
- Боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе: появились фото09:25
- Воскресное утро на донбасских КПВВ: зафиксированы небольшие очереди09:10
- НАТО готово к российской угрозе08:55
- Донбасс: снизилось пересечение линии разграничения08:37
- Искусственный топливный кризис в ОРДО: горькая правда "русского мира"08:13
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка