Война на Донбассе: появилась новая сводка обстрелов

03.06.2018 08:00

В пресс-центре Операции объединенных сил сообщили, что за прошедшие сутки, 2 июня, ситуация в районе проведения ООС оставалась сложной и контролируемой. Противник около 30 раз нарушил режим тишины.



"Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино. Российско-оккупационные войска 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие", - отмечается в сводке, опубликованной утром 3 июня.



Напомним, что по данным пресс-центра ООС, вчера противоборствующие стороны понесли потери.