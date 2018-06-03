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Забытые российские "звезды" тускло блеснули в Донецке
Группа российских артистов, которых едва помнят, выступила на бесплатном концерте в оккупированном Донецке.
2 июня, как сообщают "СМИ ДНР" и соцсети, на бесплатном концерте в честь Дня защиты детей в Донецке состоялось выступление российских артистов, о которых в самой России все давно забыли, или они так опозорились, что их никуда не зовут выступать, передает "Диалог.UA".
"В частности для непритязательной и неизбалованной сейчас публики на оккупированной территории Украины, "зажигали" лишенная за пьянство водительских прав Юлия Началова (с той поры, как стало официально известно о ее алкогольных наклонностях, для нее, видимо, закрылось большинство возможностей и сценических площадок в РФ, потому она уже не впервые "осчастливливает" собой Донецк), группа постаревших и растолстевших цыганских "сладких мальчиков" "Премьер-министр" и бывшая "татушка" Лена Катина (если кто-то еще помнит, то была такая группа из двух "сладких девочек", косивших под лесбиянок, "Тату", которая распалась более 10 лет назад, и о ее участницах не было ничего слышно). Сейчас, когда для "самореализации" всеми забытых российских исполнителей закрыта еще и такая большая площадка, как Украина, им приходится довольствоваться малым - позвали бесплатно в Донецке выступить - и то хорошо", - отмечает "Диалог.UA".
Теги: Донецк, Донбасс, концерт, культура, оккупанты
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