Дончане: Бензина в Донецке не будет до середины июля

04.06.2018 14:35

Жители временно не подконтрольных Украине территорий Донецкой области продолжают страдать от острого дефицита топлива. Об этом они пишут в социальных сетях.

Ввиду того, что никаких официальных комментариев от главарей боевиков по данной теме нет, дончане обсуждают только слухи о возобновлении поставок. Согласно им, бензина в Донецке не будет еще очень долго.

«Бензина в Донецке в ближайшее время не будет», — пишут комментаторы.

«Слышала, что до середины июля так будет», — добавил другой автор.

«Удивительно, что и заявлений 0 по этому поводу», — отмечают пользователи.

«Ситуация с бензиной напоминает время, когда мтс пропал и все за фениксом гонялись… так и тут. привезут через пару недель по 100−150рупь за литру — все будут брать, еще и очереди стоять будут… а потом можно и цену слегка опустить. чтоб не бухтели… Во бабла кто-то срубит», — пишут дончане.

Местами топливо иногда появляется, и на заправках, которые его продают, мгновенно вырастают гигантские очереди. Так, например, недавно бензин временно продавали на АЗС в районе Мариупольской развилки. В это время в ее окрестностях собралась очередь почти до 100 автомобилей.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

Источник: https://donpress.com