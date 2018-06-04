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Дончане: Бензина в Донецке не будет до середины июля
Жители временно не подконтрольных Украине территорий Донецкой области продолжают страдать от острого дефицита топлива. Об этом они пишут в социальных сетях.
Ввиду того, что никаких официальных комментариев от главарей боевиков по данной теме нет, дончане обсуждают только слухи о возобновлении поставок. Согласно им, бензина в Донецке не будет еще очень долго.
«Бензина в Донецке в ближайшее время не будет», — пишут комментаторы.
«Слышала, что до середины июля так будет», — добавил другой автор.
«Удивительно, что и заявлений 0 по этому поводу», — отмечают пользователи.
«Ситуация с бензиной напоминает время, когда мтс пропал и все за фениксом гонялись… так и тут. привезут через пару недель по 100−150рупь за литру — все будут брать, еще и очереди стоять будут… а потом можно и цену слегка опустить. чтоб не бухтели… Во бабла кто-то срубит», — пишут дончане.
Местами топливо иногда появляется, и на заправках, которые его продают, мгновенно вырастают гигантские очереди. Так, например, недавно бензин временно продавали на АЗС в районе Мариупольской развилки. В это время в ее окрестностях собралась очередь почти до 100 автомобилей.
Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, бензин, июль
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