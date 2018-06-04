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Министр: Донбасс может остаться без водоснабжения
Если произойдет остановка фильтровальных станций, не менее трех десятков жителей временно оккупированного Донбасса могут остаться без воды. Как передает replyua.net, об этом заявил в ходе презентации результатов исследования по экологической ситуации на Донбассе сегодня, 4 июня, глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
«В случае остановки фильтровальных станций, без воды могут остаться Мариуполь, Донецк, Горловка, Макеевка, Енакиево, Авдеевка, Торецк, Волноваха. В общей сложности, около трех миллионов человек», - приводит цитату министра пресс-служба ведомства в Twitter. Также чиновник добавил, что затопление шахты Золотое на контролируемой территории, и перебои в работе Донецкой фильтровальной станции – это угроза для населения Донбасса.
«На шахтах: Золотое, Карбонит, Горная, Первомайская и Голубовская, расположенных в Луганской области, существует техногенная угроза из-за затопления с временно неподконтрольных Киеву территорий», - говорится в сообщении.
Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, Мариуполь, вода, водоснабжение
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