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Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса
Банки не могут предоставлять переселенцам из Донбасса льготное кредитование, предусмотренное в законе о программе «Доступное жилье», передает MRPL.CITY.
Об этом рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный Гуманитарному штабу.
Льготное кредитование под 7% годовых, предусмотренное в законе № 1954-VIII (№4550), пока не работает. Это условие было предусмотрено для той категории граждан, которым не хватает средств на оплату 50% от стоимости жилья.
«Это не является теми льготными кредитами, которые указаны в законе. Эти кредиты банки будут выдавать на своих внутренних правилах банка, и процентная ставка по таким кредитам будет зависеть от ставки НБУ, которая действует на момент выдачи такого кредита», – рассказал Комнатный.
По его словам, в государственном бюджете Украины не было предусмотрено средств на данный порядок, поэтому он не был принят.
«На сегодняшний день мы повторно обратились к Минрегиону с тем, чтобы они заново инициировали разработку и принятие такого порядка, потому что все-таки законом он предусмотрен, и много граждан, которые не имеют возможности оплатить половину стоимости или 70% от стоимости жилья. И этот механизм, мы считаем, должен работать», – подчеркнул председатель.
На данный момент в открывшемся 2 апреля мариупольском региональном представительстве «Держмолодьжитла» приняли 29 заявок от граждан, которые хотят получить жилье на льготных условиях, оплачивая 50% ее стоимости, остальные 50% будет выделено из госбюджета.
Теги: Донбасс, банк, кредит, жилье, переселенцы
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