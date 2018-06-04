Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса

04.06.2018 21:15

Банки не могут предоставлять переселенцам из Донбасса льготное кредитование, предусмотренное в законе о программе «Доступное жилье», передает MRPL.CITY.

Об этом рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный Гуманитарному штабу.

Льготное кредитование под 7% годовых, предусмотренное в законе № 1954-VIII (№4550), пока не работает. Это условие было предусмотрено для той категории граждан, которым не хватает средств на оплату 50% от стоимости жилья.

«Это не является теми льготными кредитами, которые указаны в законе. Эти кредиты банки будут выдавать на своих внутренних правилах банка, и процентная ставка по таким кредитам будет зависеть от ставки НБУ, которая действует на момент выдачи такого кредита», – рассказал Комнатный.

По его словам, в государственном бюджете Украины не было предусмотрено средств на данный порядок, поэтому он не был принят.

«На сегодняшний день мы повторно обратились к Минрегиону с тем, чтобы они заново инициировали разработку и принятие такого порядка, потому что все-таки законом он предусмотрен, и много граждан, которые не имеют возможности оплатить половину стоимости или 70% от стоимости жилья. И этот механизм, мы считаем, должен работать», – подчеркнул председатель.

На данный момент в открывшемся 2 апреля мариупольском региональном представительстве «Держмолодьжитла» приняли 29 заявок от граждан, которые хотят получить жилье на льготных условиях, оплачивая 50% ее стоимости, остальные 50% будет выделено из госбюджета.