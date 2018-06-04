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Архив - Донецкая область

«Попадание в голову» — снайпер ВСУ уничтожил боевика «ДНР»

04.06.2018 10:15
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«Попадание в голову» — снайпер ВСУ уничтожил боевика «ДНР»

На Мариупольском направлении снайпер Вооруженных Сил Украины уничтожил окупанта.

Оккупант находился на высоте «Дерзкая», сообщил в своем Facebook пользователь Serg Marco.

«Мариупольское направление. Сепарская высота «Дерзкая». Минус один коллаборант от работы нашего снайпера, попадание в голову. Это новость от снайперов за последние сутки.

А то не только ж про успехи вражеских снайперов писать», — отаметил он.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, снайпер, ДНР, ВСУ
 
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