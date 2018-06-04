В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление

04.06.2018 18:50

Не только в оккупированных Донецке и Луганске, но и в Москве всерьез верят в будущее масштабное наступление украинских войск на Донбассе.

Об этом рассказал "Апострофу" нардеп Дмитрий Тымчук.

По его словам, за последнее время было два ключевых события, которые заставили боевиков нервничать.

"Первое – это переформатирование АТО в ООС, которую в Кремле и этих "республиках" восприняли однозначно. Якобы идет подготовка Киева к силовому варианту решения проблем оккупированного Донбасса. Второе – это предоставление Украине летальных вооружений, в первую очередь ПТРК Javelin. Это было воспринято так, что Киев готовится уже завтра наступать по всем направлениям. И визит Волкера там как раз воспринимается в контексте этой общей парадигмы. То есть ожидание наступления ВСУ, и тут якобы приехал товарищ из Штатов, чтобы решать политические вопросы. Например, что делать дальше с Донбассом в контексте войсковой операции Вооруженных сил Украины", – говорит Тымчук.

Депутат отмечает, что изначально в Украине были уверены, что это исключительно пропагандистские методы нагнетания атмосферы среди населения оккупированных районов, призванные решить "проблемы доукомплектования личным составом 1-го "армейского корпуса ДНР" и 2-го "армейского корпуса ЛНР"

"Однако по тем внутренним документам, информация о которых поступает нам, создается устойчивое впечатление, что это не пропагандистские штампы. В такой сценарий реально верят в Москве, Донецке и Луганске. На самом высоком уровне они действительно боятся, что ВСУ уже завтра перейдут в наступление и будет кровавая бойня на всей оккупированной территории", – подчеркивает Тымчук.

Источник: https://from-ua.com