- Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса21:15
- В Авдеевскую промку будут возить туристов20:30
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление18:50
- Отдельные районы Азовского моря закроют17:50
- Министр: Донбасс может остаться без водоснабжения16:52
- В Мариуполе могут запретить курение на пляжах15:57
- Дончане: Бензина в Донецке не будет до середины июля14:35
- Боевики обстреляли Талаковку, - ООС13:00
- «Попадание в голову» — снайпер ВСУ уничтожил боевика «ДНР»10:15
- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
В Мариуполе могут запретить курение на пляжах
На сайте Единой системы местных петиций Мариуполя появилась петиция, автор которой требует запретить курение на пляжах.
Виктор Сытников, создатель петиции, требует установить плакаты, на которых бы содержалась информация о запрете курения. Также он отмечает, что из-за достаточно грубых нарушений некурящим людям трудно дышать на пляже. И, к тому же, из-за курящих пляж существенно загрязняется.
«Складывается такое впечатление, что закон о запрете курения существует только лишь на бумаге. Курят все и везде. Им плевать на окружающих. Начинается лето – пора, когда люди выезжают на отдых к морю, но нахождение на пляжах города становится невыносимым из-за курцов. Чтобы вдохнуть глоток воздуха, необходимо в прямом смысле этого слова искать подходящий момент, пока очередной хам не зароет свой бычок в песок», — пишет автор.
Петиция написана 29 мая и сейчас она набрала уже 42 подписи. Всего для ее рассмотрения чиновниками необходимо 208 голосов.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, курение, пляж
- Госдеп США отремонтировал в Мариуполе отделение патологии новорожденных
- США провели разведку над Донбассом
- Появились фото разведывательного полета военного беспилотника США в небе Украины
- Милиция будет штрафовать за курение на пляже
- Донбассовцы в поддержку Сирии сожгли флаги США и Израиля (ФОТО)
- Правительство США отремонтировало детский дом в Мариуполе
- Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса21:15
- В Авдеевскую промку будут возить туристов20:30
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление18:50
- Отдельные районы Азовского моря закроют17:50
- Министр: Донбасс может остаться без водоснабжения16:52
- В Мариуполе могут запретить курение на пляжах15:57
- Дончане: Бензина в Донецке не будет до середины июля14:35
- Боевики обстреляли Талаковку, - ООС13:00
- «Попадание в голову» — снайпер ВСУ уничтожил боевика «ДНР»10:15
- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Кілька порад для активних користувачів смартфонів22:21
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- Бывший муж Меган Маркл женится21:30
- Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса21:15
- Дмитрий Карпачев заявил об уходе из канала СТБ21:00
- В Авдеевскую промку будут возить туристов20:30
- НАТО готовится к нападению России: озвучены первые шаги20:15
- "Живые" деньги за проезд для льготников: сколько будут платить в регионах19:47
- Названы эффективные домашние средства от зубной боли19:30
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- Названы эффективные домашние средства от зубной боли19:30
- Как узнать свое предназначение по дате рождения09:57
- Как ухаживать за жирной кожей летом: убираем лишний блеск09:15
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир08:47
- Ученые нашли новый способ продлить жизнь08:25
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами
- 10 примет об обручальном кольце