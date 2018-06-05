Боевик ДНР Приходько показал, как обстрелял Горловку

05.06.2018 10:14

Как ранее сообщали «Ведомости Донбасса», вчера ночью боевики ДНР обстреляли оккупированную Горловку, что бы в очередной раз обвинить украинскую армию в обстреле и «наколить» ситуацию в оккупированном городе.

Так, в 2 часа ночи 4 июня 2018 года, посёлок Зайцево подвергся обстрелу со стороны боевиков ДНР. Прямое попадание снаряда практически полностью разрушило жилой дом. К счастью обошлось без жертв.

Через несколько минут после обстрела лидер боевиков из Горловки Иван Приходько опубликовал фото результатов обстрела посёлка. По известному сценарию обвинил ВСУ в обстреле.