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Архив - Донецкая область

Боевик ДНР Приходько показал, как обстрелял Горловку

05.06.2018 10:14
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Боевик ДНР Приходько показал, как обстрелял Горловку

Как ранее сообщали «Ведомости Донбасса», вчера ночью боевики ДНР обстреляли оккупированную Горловку, что бы в очередной раз обвинить украинскую армию в обстреле и «наколить» ситуацию в оккупированном городе.

Так, в 2 часа ночи 4 июня 2018 года, посёлок Зайцево подвергся обстрелу со стороны боевиков ДНР. Прямое попадание снаряда практически полностью разрушило жилой дом. К счастью обошлось без жертв.

Через несколько минут после обстрела лидер боевиков из Горловки Иван Приходько опубликовал фото результатов обстрела посёлка. По известному сценарию обвинил ВСУ в обстреле.



Теги: Донбасс, Горловка, оккупация, разрушения, ДНР, боевики, ВСУ, обстрелы, Зайцево
 
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