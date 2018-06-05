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«Денег даже не пообещали»,— горняки Донбасса встретились с чиновниками Минэнергоугля

05.06.2018 18:03
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«Денег даже не пообещали»,— горняки Донбасса встретились с чиновниками Минэнергоугля

В Киеве горняки ГП «Селидовуголь» встретились с заместителем министра энергетики и угольной промышленности Анатолием Корзуном и директором ГП «Держвуглепостач» Андреем Плюнгиным, шахтеры требовали погасить задолженность по заработной плате.
Горнякам ГП «Селидовуголь» не выплачена зарплата еще за апрель, однако чиновники заявили, что государственные шахты добывают мало угля, поэтому денег от его реализации не хватает на погашение долга, сообщил ИА «Вчасно» глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По словам Михаила Волынца, сейчас частично не работают две шахты ГП «Селидовуголь», горняки требуют, чтобы долг по зарплате был погашен не только шахтерам, но и работникам непромышленной группы. При этом существует опасность, что бастующих горняков поддержат шахтеры других предприятий и стихийный протест будет разрастаться.
«Встреча ни к чему не превела, — говорит Михаил Волоынец. — Денег горнякам даже не пообещали, при этом средств нет не только на зарплату, но и на оборудование. Единственный выход, который видят горняки, это идти в Верховную Раду и требовать от депутатов принять изменения в госбюджет и выделить на поддержку угольной отрасли 2,6 миллиарда гривен».
Михаил Волынец подчеркнул, что работники шахт находятся в крайне тяжелом положении и некоторые из них уже не имеют возможности покупать самые необходимые продукты.

Источник: ИА «Вчасно»



Теги: Донбасс, Киев, зарплата, шахтеры
 
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