Донетчине грозит заражение воды. Переполненные отстойники свинофермы под Бахмутом вот-вот заразят Северский Донец

05.06.2018 16:05

В процессе деятельности свинокомплекса ЧАО «Бахмутский аграрный союз» (п. Новолуганское, Бахмутский р-н, Донецкая обл.) в специальном ставке-накопителе емкостью 1,8 млн куб. м отходы в виде сточных вод достигли показателя 85%, и через три прифронтовых поселка они могут заразить реки региона. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом говорится в «Отчете о результатах изучения экологической ситуации на территории Донецкой и Луганской областей», представленном Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в Киеве в понедельник, 4 июня.

Согласно отчету, на свиноферме хозяйственные помещения рассчитаны на содержание 92 тыс. голов свиней. Для удаления отходов из производственного комплекса предприятия используется технология утилизации стоков путем разведения сточными водами навоза с последующим орошением прилегающих полей. В результате ведения боевых действий и из-за заминированных полей их орошение не проводилось.

«На сегодня ставок-накопитель стоков заполнен почти на 85% (высота плотины – 12 м, высота заполнения – 10,3 м). При прорыве плотины ставка-накопителя сточные воды через населенные пункты: с. Травневое, с. Кодема, с. Зайцево (Бахмутский район) попадут в реку Бахмутка, которая впадает в реку Северский Донец, что может привести к экологической катастрофе. Кроме того, следует отметить загрязнения земельных участков, в т.ч. частного жилого фонда, и поверхностных вод стоками, что может привести к распространению инфекционных болезней и заболеваниям людей», – сказано в отчете МинВОТ.

«В связи с расположением "Бахмутского аграрного союза" в непосредственной близости к местам проведения активных боевых действий, необходимо создать зоны безопасности вокруг этого предприятия радиусом 5 км с целью предупреждения разрушения очистных сооружений (ставков-отстойников, ставков-накопителей) вследствие возможных обстрелов», – говорится в документе.

Среди рекомендаций экспертов для минимизации рисков возникновения техногенно-экологических аварий на этом объекте необходимо:

проведение оценки санитарно-эпидемиологического состояния очистных сооружений ставка-накопителя;

очистка и обеззараживание технической воды, используемой в технологическом процессе перед сбросом;

проведение оценки и анализа технического состояния очистных сооружений (ставков-накопителей);

провести рекультивацию загрязненных территорий (почв);

разработать программу утилизации опасных отходов (навоза);

принять меры по укреплению плотины очистных сооружений (ставка-накопителя).