Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание

05.06.2018 20:01

Сепаратист "ДНР" первой волны Павел Губарев заявил о планах построить на оккупированной части Донбасса государство, которому граждане Украины станут завидовать, передает dialog.ua.

При этом он не сомневается в итоговом включение Украины в состав России, чем впечатлил одного из первых главарей "ДНР" Игоря Стрелкова. Губарев считает, что Украина и оккупированный Донбасс якобы будут вместе, но только в составе РФ. Стрелков на своей странице в социальной сети прокомментировал возможное выдвижение Губарева на пост главаря "ДНР", предложив ему свою в поддержку.

При этом Губарев рассказал о своих планах, поделившись промежуточными итогами строительства "ДНР" и неожиданно признав превосходство Украины. "И вот наша задача – построить здесь настолько привлекательное государство, чтобы граждане Украины хотели бы жить так, как мы живем. Но мы здесь такого понастроили, что пока нами больше пугают, к сожалению. Люди сейчас ездят оттуда, сравнивают, и не всегда сравнение в нашу пользу, давайте будем честными", - заявляет Губарев. Однако наемник не отчаивается и строит большие планы на развитие "ДНР".





