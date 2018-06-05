"Я простой человек": террорист Губарев вызвал дикий хохот в Сетях рассказом о "большом хозяйстве"

05.06.2018 08:01

Террорист Губарев дал интервью сепаратистскому ресурсу, где рассказал о том, чем занимается после ухода из "большой политики". Стоит отметить, что боевик живет в достатке. Как выразился сам Губарев, на оккупированных территориях процветает его бизнес, сепаратист имеет "большое хозяйство", передает "Диалог.UA".

Слова Губарева подняли на смех в соцсетях. Скрин сказанного в Twitter опубликовал известный блогер Necro Mancer. Губарев похвастался, что теперь он обычный простой человек, и, отойдя от "политики", посвятил себя "медиахолдингу" боевиков, написал книгу. И стал помогать людям, в том числе и тем, кто находится в тюрьмах на территориях, подконтрольных Украине.

Также донецкий боевик заявил, что продвигает базу "Трибунал", которая является тем же самым, что и украинский ресурс "Миротворец". Только террористы в нее заносят тех, кто, по их мнению, "виновен" во всем происходящем на Донбассе. "Факел Паша и его большое хозяйство", - сыронизировал Necro Mancer.