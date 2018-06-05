Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Донбасс»

05.06.2018 20:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Донбасс»

Боевики «ДНР» несут потери на временно оккупированных территориях Донецкой области. 3 июня ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Донбасс». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ДНР» Кравченко Станислав Олегович с позывным «Донбасс».

О нем известно, что он родился 9 октября 1996 года, в Марьинском районе, погиб 3 июня 2018 года.



Теги: Донбасс, Донецкая область, ликвидация, боевик, оккупация, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх