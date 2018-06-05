Пропагандист боевиков «ДНР» Прилепин собирается покинуть Захарченко?

05.06.2018 07:34

Пропагандист боевиков «ДНР» и кремля Захар Прилепин, похоже, собирается покинуть главаря «ДНР» Александра Захарченко и убыть назад, в РФ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Пропагандисты боевиков «ДНР» предсказуемы как в своих высказываниях, так и в действиях. В большинстве своем они работают по методичке присланной из кремля, но иногда пытаются «внести свой вклад». Вся деятельность «засланцев» из РФ сводится к дифирамбам главарям «ДНР» и искажению фактов, происходящего в «республике».

Однако, рано или поздно всё заканчивается, а восхвалители главаря всея «ДНР» Александра Захарченко отправляются либо домой в РФ – Константин Долгов, либо сначала «на подвал», потом «на больничку» — Роман Манекин. На сегодняшний день главным «придворным певцом» остался Захар Прилепин. Поет он о Захарченко всякие небылицы, превосходя сказочников, например, заявляя, что «Александр Захарченко победил бы на показательных демократических выборах в Украине». Естественно, это стало бы «колоссальным удивлением Европы».

Подобная тенденция была и в «песнях» Долгова. Все прекрасно помнят, как Долгов заявил, будто бы Захарченко единолично (!!!) взял Донецкий аэропорт. Кроме того, он приписал главарю «ДНР» и его жене несметное количество «подвигов». Вскорости после этого Долгов благополучно убыл в РФ, обиделся на Захарченко и теперь пишет о нем только гневные посты. Роман Манекин вначале восхвалял Захарченко, теперь, когда после «подвала» здоровье сильно пошатнулось, клянется только в любви к «ДНР» и тратит все деньги на аптеку.

Прослеживая тенденцию, остается предположить, что сладкогласный Захар Прилепин тоже собирается благополучно покинуть Захарченко и отбыть в РФ.