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Ситуация в пунктах пропуска утром 5 июня
05.06.2018 08:55
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
По состоянию на утро 5 июня, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.
Майорск в сторону Бахмута нет очереди, в Горловку 50 авто.
Марьинка в сторону Курахово нет очереди, в Донецк 40 авто.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 60 авто, в Донецк 20.
Гнутово в оба направления по 20 авто.
Информация от очевидцев (обновляется)
КПВВ «Майорск»
8:20 Зайцево, в 6:30 заехали, в 8:05 проехали. Горловка.
КПВВ «Марьинка»
05:22 На Курахово из Донецка авто до начала моста.
КПВВ «Новотроицкое»
Нет данных
КПВВ «Гнутово»
Нет данных
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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