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Стало известно, как боевики непризнанных "Л/ДНР" "готовятся" к выборам в Украине
К президентским выборам в Украине боевики стараются обновить в России военную технику, чтобы плотно атаковать в период политической борьбы в стране. Об этом значится в документе разведывательно-аналитической компании Stratfor, передает "Диалог.UA".
По сообщениям компании, большое количество военной техники в псевдореспубликах начинают вывозить в Россию для обмена на более новую и боеспособную. В компании считают, что таким образом боевики готовятся к тому, чтобы как можно больше провокаций было устроено именно во время президентской кампании в Украине. Сообщается, что техника боевиков в последнее время начала уничтожатся украинскими военными, по этой причине боевые машины решили обновить заранее. В компании отмечают, что вся замена техники проходит под чутким руководством со стороны российских военных. Главари боевиков "ДНР" угрожают Украине вернуть на передовую тяжелое вооружение, выдвинув официальному Киеву ультиматум. Стала известна дата закрытия российской границы для "ЛНР" и "ДНР". Переворот в террористической организации "ЛНР", закончившийся побегом бывшего главаря боевиков Игоря Плотницкого в Россию, предопределил судьбу помощника президента РФ Владислава Суркова.
Теги: Украина, Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР, боевики
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