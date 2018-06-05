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Тымчук: "Наступления ВСУ боятся не только в Донецке и Луганске, но и в Москве"
И на оккупированном Донбассе и в Москве всерьез опасаются наступления Вооруженных сил Украины. Об истерике в Кремле и террористических "Л/ДНР" рассказал "Апострофу" депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Тымчук, передает "Диалог.UA".
Он отметил, что последние недели на оккупированном Донбассе нагнетается истерия по поводу силовой деоккупации территории украинскими войсками. На это оккупанта натолкнуло превращение АТО в Операцию объединенных сил (ООС), а также предоставление американцами летального вооружения для ВСУ, в частности, противотанковых систем "Джавелины".
Тымчук выразил уверенность, что это не искусственно созданные Кремлем слухи для удержания своих марионеток "в тонусе". "По тем внутренним документам, информация о которых поступает нам, создается устойчивое впечатление, что это не пропагандистские штампы.
В такой сценарий реально верят в Москве, Донецке и Луганске", - сообщил депутат, уточнив, что даже на высоком уровне опасаются освобождения донбасса бойцами ООС.
Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что Басурин готовит "ДНР" к продвижению ВСУ: террорист анонсировал потерю еще 2 поселков под Горловкой.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, оккупация, ДНР, АТО, ВСУ, наступление, Тымчук, ООС
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