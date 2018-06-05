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Архив - Донецкая область

У Захарченко в Донецке отправился "на подвал" командир террористов "Дядя Вася", отвечавший за "передок" в Песках

05.06.2018 07:42
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У Захарченко в Донецке отправился "на подвал" командир террористов "Дядя Вася", отвечавший за "передок" в Песках

В Донецке террористы "ДНР" арестовали своего же капитана, некоего Василия Сосненко ("Дядю Васю"), воевавшего против украинских войск в рядах группировки "Восток". Об аресте высокопоставленного террориста сообщил Тelegram-канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".

Инцидент случился 1 июня. Действующий капитан одного из корпусов террористической "ДНР" Василий Сосненко с позывным "Дядя Вася" внезапно был схвачен неизвестными. Согласно слухам, на данный момент его держат в Ленинском УБОПе. Обвиняют Сосненко традиционно в работе на украинские спецслужбы и шпионаже, что вызывает серьезные сомнения.

Боевики уверяют, что "загребли" его из-за денег. Дело в том, что накануне ареста он неосторожно похвастался почти собранной суммой на покупку квартиры. Семью террориста держат в неведении относительно его судьбы. Не подтверждается даже его арест. Стоит отметить, что "Дядя Вася" воевал против Украины на Донбассе с 2014 года и всегда отвечал за передовые позиции. Так, он орудовал в группировке "Восток" в районе Ясиноватой.

В последнее время он воевал под Песками. Примечательно, что в 2016 году главарь "ДНР" Александр Захарченко даже подарил "Дяде Васе" за "боевые заслуги" дорогостоящий автомобиль "Ленд Крузер".



Теги: Украина, Донбасс, арест, шпионаж, ДНР, боевики, Пески, Захарченко, террористы
 
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