В Донецке произошло ужасное ДТП. ВИДЕО

05.06.2018 20:22

Сегодня, 5 июня, около площади Свободы в Кировском районе оккупированного Донецка произошло ДТП в результате которого погибла девушка, пишет Трибун.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, которые опубликовали видео с места трагедии.

Сообщается, что парень, который управлял мотоциклом госпитализирован в тяжелом состоянии.

Подробности на данный момент неизвестны.