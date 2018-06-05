В Горловке «МВД ДНР» чтоб задержать людей за нарушение комендантского часа имитируют «кражи»

05.06.2018 20:39

Оккупационные «власти ДНР» за 3 дня с 1 по 3 июня задержали за нарушение комендантского часа 343 человека. Для того, чтобы того, чтобы сделать «показатели», оккупационные «власти» не брезгуют никакими методами.

Например, во временно оккупированной Горловке представители «МВД ДНР» имитируют попытку кражи или взлома автомобиля. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированной Горловки сообщают в соцсетях, что в ночное время имитируется «попытка угона» или вскрытия с целью кражи автомобилей, припаркованных рядом с жилыми домами. В итоге, хозяева авто, среагировавшие на звук автосигнализации или заметившие «взломщика» и выбежавшие на улицу, попадают «за нарушение комендантского часа». Некоторые горловчане говорят, что провокаторы просто бьют по колесу автомобиля, чтобы сработала сигнализация:

«Сосед по парковке у подъезда, увидел как вскрывали крышку бачка, выбежал на улицу ублюдков не догнал, а менты хлопнули его, за нарушения коменданского часа)))»,

«Это работа такая, ещё по колесу бьют машины что б сигнализация сработала».