В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины

05.06.2018 21:46

Сегодня жители временно оккупированного Тореза были озадачены сочетанием флагов, появившихся возле «МРЭО ДНР». Внезапно, кроме «флага ДНР» и РФ появился… флаг Украины. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Жители временно оккупированного Тореза были очень сильно озадачены увиденным – три флага «ДНР», РФ и флаг Украины, который никто не убирает. Это событие живо обсуждается в соцсетях. Некоторые жители города предполагают, что таким образом оккупационные «власти» пытаются сымитировать «гражданскую войну».

Вот что пишут пользователи соцсетей:

«В #торез на МРЭО, улГагарина, висят флаги-днр, РФ и… УКРАИНЫ!!! СЕПАРЫ сдаются?»,

«С чего бы???»

«Якщо чесно, я цього давно чекав… Так більше схоже на «громадянську» війну»

«А вот и вполне задумка».