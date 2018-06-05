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В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины
05.06.2018 21:46
Сегодня жители временно оккупированного Тореза были озадачены сочетанием флагов, появившихся возле «МРЭО ДНР». Внезапно, кроме «флага ДНР» и РФ появился… флаг Украины. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Жители временно оккупированного Тореза были очень сильно озадачены увиденным – три флага «ДНР», РФ и флаг Украины, который никто не убирает. Это событие живо обсуждается в соцсетях. Некоторые жители города предполагают, что таким образом оккупационные «власти» пытаются сымитировать «гражданскую войну».
Вот что пишут пользователи соцсетей:
«В #торез на МРЭО, улГагарина, висят флаги-днр, РФ и… УКРАИНЫ!!! СЕПАРЫ сдаются?»,
«С чего бы???»
«Якщо чесно, я цього давно чекав… Так більше схоже на «громадянську» війну»
«А вот и вполне задумка».
Теги: Украина, Донбасс, гражданская война, Торез, флаг, МРЭО, ДНР, соцсети, РФ
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