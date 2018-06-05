Запущенный Донбасс придется лечить Украине

05.06.2018 07:48

Не смотря на громкие заявления главарей «ДНР» и Москвы, Донбасс вернется в Украину. К сожалению, всё, что натворили оккупанты, придется лечить Украине. Вот какими мыслями поделился аналитика с изданием «Ведомости Донбасса».

Трагическая судьба украинского Донбасса предопределялась еще в застойные годы советской власти, когда многие процессы, на которые уже тогда следовало бы обратить пристальное внимание, были пущены на самотек.

Начиная с 60-х годов прошлого столетия экономический потенциал Донбасса стал падать по причинам того, что залежи рентабельного угля уменьшились, в СССР стали добывать дешевый уголь открытым способом, а еще белее дешевый сибирский газ и нефть не оставляли углям Донбасса шансов на серьезную конкуренцию. Но, СССР был страной экономического парадокса, когда литр бензина стоил меньше пол-литра минеральной воды без стоимости бутылки. Какая экономика мира могла выдержать такие ужасные парадоксы?! Никакая! Поэтому, в конце концов, и сам СССР рухнул под обломками экономических и политических парадоксов, которые он сам и наплодил.

Именно тогда в конце 60-х годов и следовало запустить программу по перепрофилированию экономики Донбасса, оставляя его угли только для внутреннего употребления и вплотную занимаясь давно нарушенной экологией. Но нет, советское руководство пошло накатанным путем – платить за нерентабельный уголь Донбасса больше и при этом все глубже загонять кричащие проблемы вглубь. Более того, в 1979 году на одной из шахт Донбасса партия и правительство, втайне от народа, произвели подземный ядерный взрыв в качестве непродуманного эксперимента по уничтожению шахтных газов одним взрывом. Теперь заброшенная и затопленная шахта выносит вместе с водой на-гора радиоактивные вещества, оставшиеся от взрыва.