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Затопление шахт привело к проседанию грунта на Донетчине
05.06.2018 15:36
Глава Министерства по делам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что в результате затопления шахт грунт в районе Донецка просел на 20-25 сантиметров. Подобная ситуация угрожает жителям жилых кварталов и инфраструктуре города. Об этом сообщает Укринформ.
По словам министра, проседание почвы на территории Донецка было зафиксировано в ходе спутникового мониторинга региона. Грунт, подчеркнул Черныш, просел в среднем на 20-25 сантиметров. Вызвано это затоплением шахт в области.
«По нашему мнению, это может угрожать жилым кварталам и социальной инфраструктуре в целом, речь идет не только о промышленной инфраструктуре», — отметил министр.
Теги: Донбасс, Донецкая область, грунт, затопление, шахты
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