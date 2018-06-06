Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики ДНР продолжают "задерживать" мирных жителей

06.06.2018 09:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики ДНР продолжают "задерживать" мирных жителей

Боевики ДНР, под видом т.н «выявления диверсионно-разведывательных групп» продолжают «задерживать» мирных жителей. Только за 3 дня, с 1 по 3 июня 2018 года боевиками были «задержаны» 343 человека. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передают «Ведомости Донбасса».

«В целях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время суток, с 1 по 3 июня прошла „операция“ «Ночной город». За нарушение комендантского часа было задержано 343 человека.», — сообщают сепаратистские СМИ.



Теги: Донбасс, СМИ, комендантский час, задержание, ДНР, боевики, ДРГ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх