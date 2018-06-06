Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"

06.06.2018 22:07

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выдвинул несколько предложений по правовой интеграции оккупированного Донбасса обратно в состав Украины. Аваков в Facebook призвал власти готовиться к деоккупации Донбасса уже сейчас, передает "Диалог.UA".

Министр подчеркнул, что Кремль, оккупировав Донбасс, вывел за пределы правового поля миллионы украинцев. После деоккупации этой территории перед страной предстанет огромная проблема по их интеграции обратно в украинское общество. Самой болезненной темой станет вопрос коллаборационизма.

Киеву придется разбираться с сепаратистами, но делать это нужно с умом и осторожностью. "Принципиальный момент: речь ни в коем случае не должна идти о "зачистках" или репрессиях по отношению к мирному населению – людям, волею агрессора оказавшихся на захваченных территориях", - подчеркнул глава МВД, уточнив, что те жители Донбасса, которые не помогали в оккупации Кремлю, должны попасть под амнистию, получить новый украинский паспорт и все права гражданина.

Криминальное преследование он намерен применить только к руководству террористических "Л/ДНР", а также к боевикам, убивавшим украинских военных и мирное население. Министр призвал власти Украины как можно ранее законодательно определить данные моменты, чтобы внести ясность в вопрос и не дать российской пропаганде далее пугать население мифическими "бандеровцами".