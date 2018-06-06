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Архив - Донецкая область

Депутаты Доброполья теперь будут голосовать с помощью «Вече»

06.06.2018 20:02
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Депутаты Доброполья теперь будут голосовать с помощью «Вече»

Во время внеочередной сессии городского совета, прошедшей 4 июня, депутаты Доброполья опробовали электронную систему голосования, пишет Знамя индустрии.

Счетная комиссия и поднятие рук во время голосования останутся в прошлом. Теперь депутаты шахтерского города смогут отдавать свои голоса нажатием на кнопку. Электронная система «Вече» установлена в зале заседаний и уже прошла первые испытания на прочность.

Электронное голосование оперативно сможет определить, кто из народных избранников прогулял сессию, а также способствует проведению открытого поименного голосования.

– Система «Вече» поможет сократить время при подготовке к проведению сессии, при обработке ее результатов, а также способствует автоматизации контроля за соблюдением регламентных норм, – сообщают в горсовете



Теги: Донбасс, Доброполье, голосование, вече
 
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