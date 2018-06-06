Главари «ДНР» «возят по городам и дарят» три «потемкинских» автобуса

06.06.2018 11:59

Оккупационные «власти ДНР» попались на «потемкинских автобусах». Жители временно оккупированных территорий Донетчины обратили внимание на 3 автобуса, якобы, «МЧС ДНР», которые главари «ДНР» лично «дарят» по очереди какому-либо из временно оккупированных городов, обещают, что автобусы выйдут на линию «как сойдет снег, как сделают дороги и т.д.».

Но на самом деле эти автобусы видны только на церемонии «дарения» или на фото. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

После бравурного заявления «и.о. министра промышленности и торговли ДНР» Алексея Грановского о том, что в «ДНР» начат «выпуск» трамваев, и их уже предложили «мэрам Горловки и Енакиево», горловчане вспомнили о «дареных» автобусах:

«А кто что слышал что с теми автобусами которые передали Горловке мчс, вроде 3 штуки, или их возят по всем городам и всем их дарят, просто говорили что они выйдут как сойдет снег, или асфальт точно не помню».